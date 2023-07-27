"Закликав припинити існування України": СБУ у Львові повідомила про підозру члену Компартії

У 2014 році затриманий проводив активну політичну діяльність та балотувався до Верховної Ради. Проте він так і не зміг отримати депутатський мандат.

У Львові Служба безпеки України (СБУ) викрила члена забороненої Компартії. Він публічно підтримував РФ та закликав до припинення існування України. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Зловмисником виявився колишній секретар регіонального комітету забороненої комуністичної партії України. У 2014 році він проводив активну політичну діяльність і навіть балотувався до Верховної Ради. Але після невдалої спроби отримати депутатський мандат "партійний" функціонер на тривалий час "зник з ефіру", — йшлося в повідомленні СБУ.

Зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення він публічно підтримав російську агресію та через власну сторінку в забороненій соцмережі "Одноклассники" поширював ворожу агітацію.

Також він створив декілька фейкових акаунтів для конспірації. Їх він використовував для проведення підривної діяльності на користь РФ. Також у своїх публікаціях чоловік вихваляв політику президента РФ Володимира Путіна та "ностальгував" за колишнім СРСР. Крім цього, він виправдовував тимчасову окупацію частини південних регіонів.

У результаті слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), ст. 436 (пропаганда війни), ч. 2 ст. 436-1 (повторне поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) та ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Додали, що йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала агента російської розвідки, який готував новий повітряний удар по Харкову. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також про підозру повідомили колишньому митрополиту Роменської єпархії УПЦ (МП) Олексію Масленнікову, який благословляв російських військових.