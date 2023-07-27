Різдво та День Святого Миколая у інші дати: ПЦУ остаточно перейшла на новий календар

Вже з вересня парафіяни Православної церкви України будуть жити за новоюліанським календарем. За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, календарна комісія вже його підготувала.

27 липня у соборі святої Софії Київської зібралася на засідання вища владна соборна інституція Православної церкви України – Помісний Собор, на якому було затверджено остаточне рішення Архієрейського Собору про перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року, повідомив секретар Харківської єпархії ПЦУ Дмитро Шаповалов..

"Є остаточне рішення про перехід ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного Собору за — 156, проти — 5, утримались — 0", — написав священник ПЦУ у Facebook.

Водночас парафії та монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість, що має бути офіційно оформлено на парафіяльних зборах протоколом.

За словами митрополита ПЦУ Епіфанія, календарна комісія вже його підготувала. Це було зроблено з метою усунення будь-яких перешкод з практичної точки зору.

Новоюліанський календар

Новоюліанський календар було затверджено на соборі східних православних церков у Константинополі 1923 року. Він збігається з григоріанським (який використовується в Україні як світський) за всіма святами, окрім перехідних — Великодня і прив'язаних до нього, методика розрахунку яких залишилася колишньою. Новоюліанський календар із 1924 року використовують Вселенський патріархат, Румунська православна церква і церкви Греції та Кіпру, із 1928 року — Олександрійський і Антіохійський патріархати, із 1968 року — Болгарська православна церква.

Так, з переходом на новоюліанський календар для нерухомих свят, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Покрову – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня.

Нагадаємо, 19 червня у ПЦУ освятили ікону, написану військовим. Під святим покровом-омофором митець зобразив захисників України різних часів: сучасних українських героїв, воїнів УПА та козаків.

Раніше, 26 травня, Фокус писав, чому в Росії так болісно сприйняли нову дату Різдва у ПЦУ. Перехід ПЦУ на новий церковний календар викликав жахливе неприйняття у Росії.