Істерика Москви. Чому в Росії так болісно сприйняли нову дату Різдва у ПЦУ

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В Росії палає через те, що українська православна церква перейшла на нормальний календар.

Ну натурально палає. Навіть вусатий рот Путіна, Пєсков, назвав це вакханалією.

Ще одне підтвердження, що то було вірне рішення.

Але ж який парадокс.

Російська церква живе по застарілому календарю. Який показує не правильний час. Ну вот тупо неправильний і вони самі про це знають. Це як носити годинник, який показує не вірний час.

Це ж не про ідеологію. Це про математику. Математика у будь-якій частині світу, навіть у Сибіру, залишається математикою. І математика каже, що весь світ живе по правильному, точному календарю. А "руський релігійний мир" — по неправильному. І коли хтось каже "Ну ні, ми не будемо більше вдавати, що Земля пласка", здіймають галас і кричать, що то всесвітня зрада. Не хочуть відпускати Україну із свого задзеркалля.

Парадокс. Ще до перевороту 1917 року вся російська імперія жила у цьому "іншому світі". Зі своїм календарем. В Парижі вже було 1 січня, а в Петербурзі ще середина грудня. І більшовики перевели світський годинник, але не потурбувались про церковний.

Але от та сама російська церква вперлась, як барани, і не визнає помилковості. Каже, напевно, що то у всьому світі час минає не так, як у Росії. Бо Росія ж окрема цивілізація. І там інший плин часу. В принципі, ми це бачимо. Вони постійно повертаються у часі назад. Хочуть повернути минуле.

...А Росія залишиться там же, де і була, зі своєю історичною впертістю Фото: Getty Images

І, напевно, просто не можуть визнати, що Захід і тут має рацію. Не можуть визнати, що 2+2=4. Ну бо так кажуть на клятому Заході. Де, як нещодавно заявив голова російської розвідки Наришкін (той, у кого коліна тряслися) — "В своей гордыне западные тоталитарно-либеральные режимы во главе с Соединенными Штатами в последнее время зашли так далеко, что покушаются на само человеческое естество. Де-факто они хотят уничтожить в человеке все человеческое, превратить его из свободного существа в полностью управляемую трансгуманистическую химеру". От реально так і заявив голова розвідки. А він же має точно знати. Розвідка ж.

Загалом, хто визнає математику і буде святкувати Різдво 25 грудня, той вже став на шлях перетворення на керовану трансгуманічну химеру. Щоб воно таке не було.

Чому вони включили хейт? Бо церква для них — то зброя. Як і мова. І вони розуміють, що коли українці будуть святкувати релігійні свята у нормальні дати, разом з усім світом, то це ще більше зменшить вплив Росії в Україні. Тому вони щосили опирались появі української православної церкви. Тому зараз верещать від безсилля, бачачи, як втрачають вплив московські попи в Україні і як нова українська церква швидко мігрує на Захід. І буде формувати нові звички для українців. Це довга історія. Це не історія одного-двох років. Але це буде працювати.

Церква — то російська зброя. Російська культура і мова — то також російська зброя. Бо змушує споживати російську інформацію. З російського інформаційного поля. З російськими наративами. Де навіть противники Путіна, виїхавши з Росії, впевнені, що Патріоту капець і "кинджали" збити неможливо. Ну бо тупо неможливо. І росіяни то знають. І знають, що навіть така формальна річ, як перехід на нормальний календар, ще далі віддаляє українців від російського світу. І наближає до цивілізації. І від цього у них палає.

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