"Попросив води": у Вінниці чоловік напав на студентку та поранив ножем у шию (фото, відео)

Зловмисник дві доби обирав потенційну жертву, після чого озброївшись пістолетом напав на потерпілу, коли дівчина відчинила двері квартири. Потерпіла наразі знаходиться у лікарні, а нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

24 липня близько 11 години до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоквартирного будинку одного зі спальних районів Вінниці про те, що до неї за допомогою звернулась 20-річна дівчина, з шиї якої видніється ніж. Зі слів потерпілої, ножові поранення їй наніс невідомий чоловік. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Вінничини.

Прибувши на місце події поліціянти з’ясували, що невідомий чоловік подзвонив у дзвінок та попросив дати йому води. Дівчина відчинила двері й пішла на кухню, аби виконати прохання, а коли зловмисник опинився у квартирі, то, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Зрозумівши, що коштів в оселі немає, завдав дівчині ножових поранень в область спини та шиї, забрав прикраси, мобільний телефон й втік.

У Нацполіції повідомили, що потерпіла – студентка вишу. Під час події у квартирі перебувала 8-місячна дитина, яку дівчина доглядала. Наразі постраждала перебуває у лікарні.

Правоохоронці встановили, що у дворі будинку тривалий час перебував чоловік, який уважно розглядав кожного мешканця.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські менш ніж за добу ідентифікували особу зловмисника та його місце знаходження. Ним виявився безробітний 37-річний вінничанин.

Затриманий розповів, що заздалегідь готувався до злочину та обирав жертву. Напередодні нападу зловмисник зайшов у під’їзд й заночував у підвалі та сподівався, що на нього не звернуть увагу, бо у новобудовах мешкають люди, які погано знають своїх сусідів.

Після вчинення злочину правопорушник здав викрадені прикраси у ломбард, а мобільний телефон потерпілої викинув, оскільки забрав його, щоб остання не могла подзвонити в поліцію. Пістолет, яким чоловік погрожував дівчині, сховав якомога далі від місця події.

Потім поїхав у Гайсин, де 25 липня оперативники відділу поліції № 2 та обласного главку поліції за силової підтримки спецпризначенців КОРДу його затримали.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили речові докази. Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

11 липня повідомлялось, що у Деснянському районі Києва чоловік атакував відпочивальників на озері ножем після отриманих зауважень. За свої дії він може бути засуджений до позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що озброєний ножем чоловік напав на дітей на дитячому майданчику в місті Ансі на сході Франції. Він ударив ножем двох дорослих і чотирьох дітей.