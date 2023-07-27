"Знесло сильною течією": у Запорізькій області на воді загинула 11-річна дівчинка

Трагедія сталась коли дівчинка пішла купатись у річку Дніпро з друзями без супроводу дорослих, після чого її знесло сильною течією.

У головному управлінні ДСНС Запорізької області повідомили, що 27 липня о 13:20 до Служби порятунку "101" надійшла інформація про те, що у річці Дніпро поблизу одного із сіл Запорізького району зникла дитина.

Водолази Аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежили 1000 кв.м акваторії річки та виявили тіло дитини на дні, після чого доставили його на берег та передали поліції для проведення судмедекспертизи.

За попередніми даними розслідування з’ясувалося, що 11-річна дівчинка в одязі пішла купатися разом з друзями без нагляду дорослих. Через сильну течію дитину стало зносити, а згодом вона зникла з поля зору.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

"Відповідно до позачергового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Запорізької області від 06 квітня 2023 року, прийнято рішення про заборону відвідування населенням місць масового відпочинку на водних об'єктах. Тому, усі місця для купання, навіть ті, що до 2022 року були офіційно дозволеними, зараз, в умовах війни, відвідувати заборонено", — наголосили у ДСНС.

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