В Одеському будинку профспілок пролунав вибух: є жертви (фото)

Вибух, зі слів правоохоронців, стався внаслідок необережного поводження зі зброєю. Місцеві Telegram-канали стверджують, що гранату до будівлі нібито приніс один з відвідувачів масажного салону.

В Одеському будинку профспілок, який розташований на Куликовому полі, вибухнула граната, в результаті чого є загиблий. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

"За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина", — йшлося в повідомленні Нацполіції.

Граната вибухнула в Одеському будинку профспілок

Зазначили, що нині на місці вибуху працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Вони встановлюють повні обставини події. У поліції пообіцяли згодом надати більш детальну інформацію.

За інформацією місцевого телеграм-каналу, клієнт нібито подарував гранату своєму масажисту, а той випадково висмикнув чеку. У результаті масажист загинув, а інший чоловік отримав травми.

"На місці працюють лікарі та правоохоронці", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня Фокус повідомляв, що В Одесі чоловік влаштував стрілянину через шум поруч із його будинком. У результаті декілька людей отримали поранення. Правопорушнику повідомлено про підозру в хуліганстві, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також в Одеській області пообідді 27 липня на автодорозі Одеса — Рені поблизу міста Татарбунари сталася ДТП через те, що водій не впорався з керуванням. Медики госпіталізували його у важкому стані.