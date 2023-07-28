На Тернопільщині "лоб у лоб" зіткнулись дві автівки, четверо людей травмовані (фото)

Причину ДТП ще не встановили, однак, судячи з фото з місця подій, один з учасників аварії, ймовірно, виїхав на зустрічну смугу, чим спричинив зіткнення.

28 липня о 9:16 між населеними пунктами Теофіпілка та Плотича Козівської територіальної громади у Тернопільській області зіткнулися автівки Ford C-Max та Kia. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На місці події залучався черговий караул 18 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, відключено АКБ обох автомобілів, проведено заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та недопущення загоряння", — йдеться у дописі.

Рятувальники деблокували потерпілого з автомобіля "Ford C-Max" та передали працівникам медичної служби, загалом внаслідок аварії було травмовано чотирьох людей.

ДТП на Тернопльщині

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 27 липня у Вінницькому районі сталася смертельна ДТП, у якій загинув 25-річний пасажир автомобіля ВАЗ, житель смт Вороновиця.

27 липня в Бучанському районі Київської області трапилася ДТП, унаслідок якої вантажівка "DAF" врізалася в блокпост.