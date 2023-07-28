Обіцяв не впливати на свідків: ВАКС обрав запобіжний захід голові Держсудової адміністрації (відео)

Олексію Сальнікову, підозрюваному в підбурюванні до давання хабаря суддям, призначили заставу в розмірі 805,2 тис. грн. Голова ДСА пообіцяв не ховатися.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для глави Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова, якого підозрюють у підбурюванні до давання хабаря суддям Верховного Суду України. Про це стало відомо під час трансляції судового слухання в YouTube-каналі ВАКС.

Слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна призначила Сальнікову заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів, тобто 805 тисяч 200 грн. Якщо голова ДСА внесе заставу, до 24 вересня 2023 року буде зобов'язаний носити електронний браслет. Також Сальнікову заборонили спілкуватися зі свідками у справі.

Олексій Сальніков під час судового засідання Фото: Скриншот

У НАБУ і САП просили призначити підозрюваному заставу в розмірі 400 прожиткових мінімумів, що становить понад 1 млн гривень. Правоохоронці зазначали, що за останні три роки голова ДСА отримав понад 3,5 млн грн заробітної плати. Крім того, Сальніков декларував готівку на суму 1 млн грн.

Захист наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Сам Сальніков обіцяв "не ховатися, не впливати на свідків". Також він зазначив, що "готовий займати проактивну позицію, щоб спростувати всі звинувачення слідства".

Нагадаємо, голову Державної судової адміністрації підозрюють у підбурюванні до давання хабаря суддям Верховного Суду. За версією слідства, Сальніков обіцяв "вирішити" питання комерційної компанії за 7,5 тисяч доларів. П'ять із них він збирався передати суддям, а дві тисячі доларів залишити собі. 26 липня НАБУ опублікувало відео, на якому ймовірно Сальникову передають хабар.

За версією слідства, голова ДСА так і не передав хабар суддям. Після того як НАБУ затримало на хабарі колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, поведінка Сальникова змінилася. Він продовжував обіцяти, що розв'язувати питання і поспілкується "з цього приводу з головою одного з касаційних судів". Однак не збирався займатися цією справою. Повертати отримані кошти він також, імовірно, не збирався.