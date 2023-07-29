"Радійте, що живі": мер Дніпра запропонував мешканцям пошкодженого ЖК переїхати до Запоріжжя

За словами Бориса Філатова, мешканцям не варто розраховувати на повну перебудову зруйнованого будинку, а також компенсацію не передбачено, якщо квартири в багатоповерхівці було придбано з метою перепродажу або оренди.

Після ракетного удару ЗС РФ по Дніпру, мешканці пошкодженої багатоповерхівки в ЖК "Женева" поскаржилися в соцмережах на відмову місцевої влади відшкодувати збитки за зруйноване житло.

Судячи з повідомлень у соцмережах, мешканці незадоволені реакцією Бориса Філатова, міського голови, який стверджував, що в будинку не було мешканців, тому що він не був введений в експлуатацію, а квартири в ньому були призначені для продажу другою чергою.

Проте мешканці стверджують, що в будинку вже жили люди. Одна з мешканок будинку стверджує, що навіть транслювала процес ремонту і має право власності на квартиру з минулого року.

Позиція мера Філатова

Борис Філатов відповів на обурення, сказавши, що вони можуть написати заяву в адміністрацію, і обіцяв розглянути ситуацію. Він також додав, що жителям не слід очікувати повної перебудови зруйнованого будинку, а компенсацію не надають, якщо квартири в багатоповерхівці було придбано з метою перепродажу, оренди або як іншу інвестицію.

"Перше. Ви товариство співвласників будинку, і він приватний, так само як і зруйновані ракетами будинки в Лоц-Кам'янці та АНД. Міська влада може дати вам компенсацію, але НЕ зобов'язана заново відбудувати ваш будинок. Друге. Якщо у вас є житло, а ви придбали квартиру під перепродаж/оренду/ як інвестицію, то ви теж компенсацію не отримаєте. І не тому, що Філатов поганий, а тому, що це просто гроші інших городян, які не зобов'язані за вас платити (особисто я знаю громадянку, у якої в цьому ЖК є ТРИ квартири)", — написав Філатов у своєму Telegram-каналі.

Також Філатов додав, що не збирається балотуватися, як кандидат на посаду міського голови на найближчих виборах до органів місцевого самоврядування.

"І останнє. За майже 10 років свого мерства я так і не звик до хамства, тупості та образ. Якщо вам не подобається мер, то на виборах ви можете вибрати собі іншого. У вас буде можливість. Тим паче, що я балотуватися, схоже, більше не збираюся", — додав Філатов.

При цьому він запропонував власникам пошкодженого житла переїхати до Запоріжжя.

"Ну або переїхати жити, наприклад, у Запоріжжя, де замість мільйонів гривень компенсацій вам виплатять десять тисяч", — резюмував Філатов.

Позиція мешканців будинку

Одна з користувачок Instagram з ніком emmicorgi повідомила, що будинок було введено в експлуатацію.

"Водночас мер міста @borysfilatov, представники влади та пабліки пишуть, що будинок не був введений в експлуатацію і не був заселений. Це неправда! У секції жили люди! Ми транслювали як ведемо ремонт! На руках право власності минулого року. Цими заявами влада завадить відшкодуванню", — пише користувачка соцмережі.

"Мер міста пише, що мешканці "елітного комплексу" не мають права щось доводити. У нас із чоловіком половина боргу за цю квартиру. І з 24 лютого 22 року донині чоловік не "ремонтами займається", а перебуває на передовій", — додала господиня квартири.

Ракетний обстріл Дніпра 28 липня

28 липня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Дніпру. Одна з ворожих ракет влучила у 12-поверховий житловий будинок. Росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер".

Пізніше президент Володимир Зеленський також повідомив про влучання ворожого снаряда в обласне управління Служби безпеки України.

За останніми даними, під час ворожої атаки було травмовано 9 осіб.