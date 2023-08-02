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"Був незадоволений": в ОВА розкрили, навіщо чоловік приніс гранату в ПФУ в Марганці (відео)

Володимир Пєнов
Фото: Нацполіція | В ОВА розповіли подробиці вибуху в будівлі ПФУ в Марганці

За словами заступника начальника Дніпропетровської ОВА Володимира Орлова, коли чоловік зрозумів, що нічого не доб'ється — відпустив заручницю і підірвав гранату. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом лікарів, до нього приставлено конвой.

Чоловік, який підірвав гранату в будівлі Пенсійного фонду України в Марганці Дніпропетровської області, був незадоволений питаннями, пов'язаними з роботою установи. Про це в середу, 2 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов.

"Це був відвідувач Пенсійного фонду, який був незадоволений з якихось питань — взяв заручницю і коли зрозумів, що в нього нічого не виходить, відпустив заручницю та підірвав гранату", — повідомив Орлов.

За інформацією чиновника, чоловіка доправили до лікарні з осколковими пораненнями. Його стан стабільний. Повідомляється також, що до нього приставили конвой.

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Орлов також зазначив, що постраждав тільки чоловік, який підірвав гранату. За оцінками обласного управління ПФУ, приміщення повністю приберуть до кінця дня і воно зможе продовжити роботу у звичайному режимі.

Наразі невідомо, де чоловік узяв гранату — це встановить слідство.

Вибух гранати в будівлі ПФУ в Марганці

Як уже повідомлялося, у місті Марганець чоловік приніс гранату в будівлю Пенсійного фонду України. Одну з відвідувачок він узяв у заручники, але після переговорів із поліцією відпустив її та підірвав гранату. Крім нього ніхто більше не постраждав.

Нагадаємо також, 28 липня в Одесі прогримів вибух у Будинку профспілок на Куликовому полі. Згідно з інформацією, поширеною місцевими Telegram-каналами, вибух був спричинений необережним поводженням із гранатою. За повідомленнями, клієнт вручив гранату масажисту, який ненавмисно висмикнув чеку, що і призвело до вибуху. Унаслідок цього інциденту масажист загинув, а його клієнт дістав травми.