Конфлікт у сім'ї: 13-річний українець незаконно перейшов кордон із Молдовою

Неповнолітній українець перетнув державний кордон України з Республікою Молдова. Підліток повідомив, що пішов із дому через конфлікт із родичами.

Мобільна група Прикордонної поліції Молдови в прикордонному місті Липкани виявила неповнолітнього українця без документів, що посвідчують особу. 13-річний підліток незаконно перетнув кордон України, повідомляє прес-служба Прикордонної поліції Республіки Молдова.

Хлопчик був дезорієнтований і розгублений. Під час бесіди з прикордонниками він повідомив, що є громадянином України і виїхав з дому два дні тому через конфлікт із членами родини. Сьогодні, 2 серпня 2023 року, він незаконно перетнув державний кордон України з Республікою Молдова.

Водночас прикордонники помітили, що у неповнолітнього було кілька подряпин на руках, які, вочевидь, були нанесені гострим предметом. Українця доправили до штаб-квартири ФДМ Ліпкани, де йому було запропоновано необхідну допомогу. У якому саме населеному пункті України проживає дитина Прикордонна поліція Молдови не повідомляє.

Про цей інцидент співробітники прикордонної поліції повідомили колег із Державної прикордонної служби України. Згідно з укладеною між державами угодою про реадмісію, неповнолітній має бути переданий українській стороні.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що Молдова та Україна побудують міст через Дністер. Пропускна спроможність нового мосту, який запрацює 2025 року, може становити п'ять тисяч автомобілів на добу.

Крім цього, Молдова розірвала угоди з ФСБ і СЗР. За даними інформаційного відомства Молдови, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Кишинів припинив партнерські відносини з російськими спецвідомствами.