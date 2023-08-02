У Польщі на підприємстві затримали 21 працівника з України і всіх відправили за ґрати

Українців підозрюють в участі у організованому злочинному угрупованні по виробництву цигарок, а за скоєне їм загрожує покарання.

У Польщі у місті Валбжих на одному з підприємств затримали 21 працівника. Усі вони — громадяни України. Виявилося, що українці працюють на підпільному виробництві цигарок. Про це повідомляється на сайті місцевої прокуратури.

Так, місцеві правоохоронці у Валбжиху виявили професійну виробничу лінію та підакцизну тютюнову продукцію на різних стадіях виробництва (від "необробленого" тютюнового листя до упакованих та готових до транспортування фольгованих піддонів із сигаретами, упакованими в ящики та маркованими контрафактними товарними знаками).

В результаті діяльності учасників угруповання не було сплачено акцизний податок у великих розмірах, що оцінюється щонайменше в 21 млн злотих.

Було вилучено машини для виробництва сигарет орієнтовною вартістю понад 6 мільйонів злотих, а також 11,5 мільйонів сигарет і 12,5 тонн сирого тютюну.

Також затримані були всі, хто перебував у цеху.

Українців звинуватили в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося виготовленням нелегальних тютюнових виробів. Усіх заарештували. Попередньо, строком на 3 місяці до з'ясування усіх обставин.

Нагадаємо, що у Польщі співмешканець українки позбувся її 8-річної доньки. Чоловік вивіз дитину в незнайоме місце, відібрав телефон і документи і зник.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вболівальники "Lecha Poznań" погрожують українцям. Вболівальники говорять, що окремі групи українців у Познані поводяться не як гості, вони нападають на інших людей і ображають їх.