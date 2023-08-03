Виїхав за кордон, прикриваючись хворим батьком: СБУ проводить обшуки у нардепа Дубінського (фото)

За версією слідства, нардеп представив поїздку за кордон як супровід свого батька на лікування. Щодо депутата розпочато кримінальне провадження за двома статтями.

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Генеральним бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки в одного з народних депутатів України, щоб перевірити обставини та законність його виїзду за кордон у період воєнного стану. Про це 3 серпня повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними видання "Лівий берег", йдеться про нардепа Олександра Дубінського.

За даними слідства, парламентарій здійснював поїздку за межі України, представивши її як супровід свого батька на лікування до іноземного медичного закладу. Однак виявилося, що батько депутата виїжджав і повертався самостійно, без фактичного супроводу сина.

Також правоохоронці розслідують факти підписання народним депутатом офіційних документів під час його перебування за межами України, що може свідчити про їхнє підроблення.

Розпочато кримінальне провадження за двома статтями ККУ — ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб), тривають слідчі дії для з'ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям парламентарія.

Зазначимо, що санкції зазначених статей передбачають покарання до 6 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 26 липня в соцмережах повідомлялося, що нардеп Олександр Дубінський проводив час в іспанській Барселоні разом зі своєю дівчиною. Тоді ж повідомлялося, що блогер Антон Швець опублікував пост про те, що МОЗ допомагає депутату виїхати за кордон.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів Фокусу, що колишній нардеп Юрій Арістов мав їхати на робочу зустріч до Литви, а опинився на Мальдівах.