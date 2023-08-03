Вступ у навчальні заклади України: у Раді пояснили, які документи необхідні громадянам з ТОТ
Мешканці тимчасово окупованих регіонів зможуть подати скани документів онлайн і надати оригінали пізніше. Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.
У Верховній Раді пояснили, які правила вступу до навчальних закладів України мають знати мешканці тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це відомо з публікації пресслужби парламенту у соцмережах від 3 серпня.
Документи, які вступники з ТОТ мають подати особисто для вступу:
- заява;
- сертифікат ЗНО 2020-2021 років або результати НМТ;
- довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи, якщо така є;
- паспорт або, за його відсутності, свідоцтво про народження;
- чотири кольорові фотокартки розміру 3×4 сантиметри;
- документ про освіту держзразка з додатком;
- довідка про успішне проходження ДПА.
Якщо вступник не може особисто подати документи, їх можна надіслати на електронну пошту приймальної комісії вишу. В такому разі усі документи необхідно просканувати, а фотокартку надіслати файлом з вагою до 1 Мб.
"Заявники мають можливість подати до 5 заяв лише через один освітній центр", — підкреслили у ВР.
Документи від заявників приймають у два етапи. Основний — етап зарахування на бюджет — триває з 19 до 31 липня. Додатковий — етап зарахування на контракт — триває до 30 вересня: до 25 вересня проводитимуться вступні іспити, а рейтинговий список буде опублікований до 27 вересня.
Вступ у виші відбувається на підставі співбесіди або творчого конкурсу, а також на підставі результатів тестування або творчого конкурсу.
Після зарахування заявники мають подати особисто оригінали документів у заклади освіти. Зробити це можна буде впродовж трьох місяців з початку навчання.
"Якщо особисто це зробити неможливо, заявник надсилає на електронну пошту приймальної комісії скановані копії відповідних документів", — зазначили у ВР.
Нагадаємо, результати основної сесії НМТ у 2023 році оголосили 28 червня. Їх розрахували за рейтинговою шкалою 1000200 балів. Випускники шкіл розв’язували завдання з трьох предметів.
У ЗМІ пояснювали, які квоти діють у 2023 році. До українських вишів могли зарахувати абітурієнтів за квотою-1, квотою-2 або за квотою для іноземців.