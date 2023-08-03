Покусала дитину: на Хмельниччині мавпа, яка втекла, тероризує село (відео)
Зелену мавпу на Хмельниччину привіз переселенець із Харкова. Спочатку її тримали в клітці, але вона зуміла вибратися. Місцеві жителі марно ловили примата сачком і намагалися приспати.
У селі Карпівці Хмельницької області зелена мавпа втекла з вольєра та покусала дитину. Дика тварина продовжує тероризувати жителів населеного пункту вже протягом тижня. Про це повідомляє "Суспільне".
Батьки 14-річної дівчинки розповіли, що ввечері, перебуваючи на городі, помітили мавпу. Тварина підбігла до них і схопила дівчинку за руку.
"Вона поруч із нею стояла, а та вчепилася їй лапами передніми за руку і зубами за пальці, — розповіла мама постраждалої дитини. — Відірвала шматок м'яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку".
Дівчинці зараз дають ліки проти сказу.
Один із місцевих жителів розповів, що тварина харчувалася шовковицею на його подвір'ї.
"Прийшли хлопці, хотіли зловити, вона злякалася і залізла на будинок. Цілу ніч бігала будинком туди-сюди і не могли її зловити ніяк", — сказав чоловік.
Власником примата на прізвисько Гарік виявився виходець із Харкова, який не так давно переїхав на Хмельниччину. Чоловік розповів, що знайомі тимчасово віддали тварину йому на утримання. Гарік жив у клітці на вулиці, але зумів її відчинити й влаштував втечу.
Місцеві жителі намагалися зловити мавпу сачком, а також за допомогою седативних препаратів, але всі зусилля виявилися марними. Гарік досі залишається на вільному вигулі та продовжує викрадати продукти в населення.
Нагадаємо, що від п'яної мавпи в Непалі протягом трьох місяців постраждали 4 тисячі людей. Примат заходив до магазинів і розпивав спиртне разом із місцевими жителями, після чого ставав надмірно агресивним.
Також повідомлялося, що мавпа з'їла дитинча, якого носила на руках кількох днів, як ляльку.