На Закарпатті обвалився дерев'яний міст з туристками: є жертви (фото)

Медики, які прибули на місце НП, не змогли врятувати 54-річну жінку. Зі слів рятувальників, мешканки Київської області впали у річку з 20-метрової висоти.

У четвер, 3 серпня, у селі Кваси Рахівського району Закарпатської області три мешканки Київської області, які приїхали на відпочинок, впали з пішохідного навісного мосту в річку Чорна Тиса. У результаті чого 54-річна постраждала померла в автомобілі швидкої допомоги, ще двох жінок госпіталізували. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Facebook.

"3 серпня, о 22:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у річку Чорна Тиса з пішохідного навісного мосту впали 3 жінки. Подія трапилась у селі Кваси Рахівського району", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що жінки впали в річку з 20-метрової висоти через часткове руйнування дерев’яного покриття мосту. Рятувальники винесли жінок наверх, де на них чекали лікарі. Проте в кареті швидкої допомоги медики не змогли врятувати 54-річну постраждалу, вона померла. Ще двох жінок 1986 років народження, госпіталізували до лікарні. Одну з постраждалих після надання допомоги відпустили на амбулаторне лікування до місця тимчасового проживання.

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