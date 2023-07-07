Трагедія на Говерлі: удар блискавки, що вбив двох людей, потрапив на камеру (відео)

Під час грози в Івано-Франківській області група людей спускалася туристичним маршрутом. Потужний удар блискавки збив їх із ніг.

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У мережі з'явилося відео потужного удару блискавки на горі Говерла в Івано-Франківській області, унаслідок якого загинули двоє туристів — чоловік і 11-річна, які прямували синім маршрутом. На записі, опублікованому в TikTok видно, як група людей у дощовиках спускається маршрутом під проливним дощем.

Несподіваний удар блискавки збиває всіх із ніг, а один із туристів з жахом вигукує: "Що це було?".

Нагадаємо, вчора в Івано-Франківській області почалася гроза. Від удару блискавки на горі Говерла постраждали троє людей. До місця події негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та селища міського типу Ворохта. На місці вони виявили двох загиблих — чоловіка та 11-річну дівчинку. Ще одну жінку, яка перебувала в шоковому стані після того, що сталося, рятувальники негайно евакуювали в безпечне місце на пост Заросляк і передали медикам. Також на пост повернулися інші туристи.

Після того, що сталося, у ДСНС України нагадали про заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися під час грози. За інформацією рятувальників, якщо негода застала туристів у горах, не слід продовжувати рухатися за маршрутом. Необхідно присісти, злегка нахиливши голову, щоб вона не була вищою за предмети довкола, адже розряди блискавки контактують із найвищою точкою, якою може виявитися голова людини, що стоїть на повний зріст. Найкраще сховатися в місці з яким-небудь заглибленням і перечекати негоду.

Також у ДСНС зазначили, що під час грози варто за можливості ховатися поодинці та позбутися металевих речей, зокрема ножів, браслетів, годинників, прибравши їх подалі від себе в захищене місце.

У жодному разі не можна користуватися мобільним телефоном під час грози в горах. Перед тим, як планується похід, краще уточнювати прогноз погоди і стежити за штормовими повідомленнями.

Фокус раніше писав про те, що 7 липня через сильні зливи в Івано-Франківській області кілька районів опинилися під водою.