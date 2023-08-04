Продавав людей з інвалідністю для жебрацтва: на Хмельниччині затримали місцевого "бізнесмена" (фото)

Підозрюваний погрозами фізичною розправою змусив людину з інвалідністю погодитись поїхати у Київ жебракувати, за це зловмисник отримав 10 тисяч гривень від свого "замовника".

Місцевий житель одного з населених пунктів Хмельницької області, користуючись уразливим станом людини з інвалідністю 3 групи, планував передати його для зайняття жебрацтвом у столицю. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми.

За передачу людини з обмеженими можливостями він отримав від "замовника" 10 000 гривень та зазначив, що і надалі готовий підшуковувати громадян соціально незахищених категорій.

"Підозрюваний, користуючись уразливим станом місцевого жителя, який є людиною з інвалідністю 3 групи, планував передати його для зайняття жебрацтвом у Києві. Коли чоловік відмовився, пригрозив фізичною розправою", — повідомили в ОГП.

Національна поліція Хмельниччини затримала "бізнесмена" та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Встановлюються усі обставини вчинення злочину та причетні до протиправної діяльності особи.

Фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, що 3 серпня повідомлялось, що у селі Карпівці Хмельницької області зелена мавпа втекла з вольєра та покусала дитину. Дика тварина продовжує тероризувати жителів населеного пункту вже протягом тижня.

Раніше Фокус писав, що 23 липня, близько 18:00 на автодорозі поблизу села Берездів Хмельницької області сталася смертельна ДТП, у якій загинула сім'я з чотирьох осіб.