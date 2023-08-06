Окупанти в Чорному морі використовують цивільні судна для прикриття своїх військових кораблів — ОК "Південь"

"Окупанти ховаються за цивільними". Прес-секретар Сил оборони півдня України наголосила, що російський флот прикривається цивільними суднами.

Російські військові в акваторії Чорного моря використовують морський спосіб розосередження сил, а також використовують цивільні судна для прикриття кораблів флоту. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони дійсно використовують суто морський спосіб розосередження сил. Максимально займають територію розширено для того, щоб маневрувати. За постійною тактикою окупанти ховаються за цивільними. Тобто, цивільне судноплавство стає для них прикриттям", — повідомила вона.

Гуменюк нагадала, що раніше Міноборони України оголосило про військову небезпеку, зокрема, цивільним суднам, які сприятимуть допомозі росіянам. Такі судна розглядатимуться, як такі, що несуть військові вантажі та сприйматимуться як законна військова мета.

"Тому потрібно розуміти, що судна, які прямуватимуть у ті порти, де будуть вивантажуватися або завантажуватися для розвитку економіки країни-агресора, теж у небезпеці", — резюмувала Гуменюк.

Речниця поінформувала, що в акваторіях шести російських портів у Чорному морі — Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі й Тамань — не відбувається відчутної зміни ситуації. Також, за її словами, російські окупанти в районі Керченської протоки створили так званий "район огляду", де намагаються штучно накопичити цивільні судна для того, щоб використовувати їх як прикриття для своїх військових кораблів.

"Така практика тривала досить давно, ще за часів початку окупації Кримського півострова, коли вони намагалися диктувати свої умови проходження Керченською протокою. І зараз вони використовують цивільне судноплавство як прикриття своєї агресії та звинувачення України в незаконному веденні війни. Нагадаю, що територіальне море України — це 12 морських миль від нашого узбережжя. Крим — це наше узбережжя, хоч і тимчасово окуповане, і всі події відбувалися в територіальному морі України. Тобто, Україна законно відбиває свої території та акваторії", — підсумувала Наталія Гуменюк.

Раніше Фокус писав, що Україна оголосила про військову загрозу на шляхах прямування в чорноморські порти РФ.