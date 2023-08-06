Три роки без права виїзду: ідея не випускати чоловіків за кордон після перемоги викликала обурення

Керівник Українського інституту майбутнього запропонував не випускати чоловіків з України навіть після перемоги протягом трьох років.

Вадим Денисенко, журналіст і колишній народний депутат України, який зараз очолює аналітичний центр Український інститут майбутнього, вважає, що навіть після закінчення війни потрібно продовжити заборону на виїзд чоловіків за кордон ще щонайменше на 3 роки. За його словами, інакше це призведе до того, що українці не збережуться як нація. Таку пропозицію Денисенко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

При цьому він зазначив, що, ймовірно, мають бути законні способи виїзду — наприклад, на лікування для військових, учасників бойових дій.

"Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 — це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн. осіб, повернеться половина. Усі ті, хто пише про комплексні заходи щодо повернення — лукавлять. Жодних реальних комплексних заходів немає і не буде. На жаль", — написав Денисенко.

Фото: Facebook

На цей пост Денисенка серед інших коментаторів відреагував керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Віктор Таран — також на своїй сторінці у Facebook.

"По-моєму, будь-яке рабство деструктивне. Треба не забороняти їхати, а мотивувати залишатися", — написав Таран.

На його думку, якщо заборонити чоловікам виїжджати за кордон навіть після перемоги України, то все одно деякі з них знайдуть можливість це зробити. Але якщо в чоловіків буде мотивація, то навпаки, наприклад, студенти, почнуть повертатися в Україну.

"Якщо чесно, дивно чути, що Інститут майбутнього повертає нас у радянське минуле. Пропоную не зупинятися, а запропонувати відразу забрати у всіх закордонні паспорти", — написав Таран.

Фото: Facebook

І під постом Денисенка, і під постом Тарана розгорілася справжня дискусія з цього приводу. Один із коментаторів написав, що в разі ухвалення такого рішення з України "втече все живе" і заборонами людей не залишиш у країні. Інший коментатор написав, що така політика відбиває бажання повернутися в тих, хто має такі плани, і прискорює процес ухвалення рішення тим, хто ще сумнівається, їхати чи ні.

Ще один коментатор написав, що потрібно в такому разі повернути трудодні, колгоспи, продрозверстку, все майно відібрати і надати державі, всіх закріпачити і зігнати в трудову армію. Також один із коментаторів написав, що "це не Інститут майбутнього, а Інститут совкового минулого".

Приклади інших коментарів можна побачити нижче.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

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