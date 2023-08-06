"Трофейний меч": на монументі "Батьківщина-мати" знайшли ще один символ СРСР (фото)

Журналіст Олександр Войт помітив, що меч у руці статуї прикрашають зірки. Українці дискутують щодо того, чи потрібно їх демонтувати.

Радянський герб на щиті "Батьківщини-мати" замінили на український тризуб, але київський монумент досі залишається не повністю декомунізованим. На це звернув увагу у соцмережах 6 серпня журналіст Олександр Войт.

"Але є одне але", — написав він, прикріпивши фото меча "Батьківщини-мати" з зіркою.

Пост Олександра Войта від 6 серпня Фото: Скріншот

У коментарях під дописом вже вигадали пояснення присутності радянського символу на мечі. Користувач Олександр Глущенко припустив, що зброя — трофейна, тобто захоплена у противника в бою.

Коментар під постом Олександра Войта Фото: Скріншот

Український історик Олександр Палій запропонував голосування щодо того, як вчинити з двома зірками на мечі статуї.

Експерт назвав два варіанти — стилізувати зірки під символи з прапорів НАТО та ЄС або "здерти геть".

"У мене самого остаточної відповіді на це питання нема, вона лише формується. Цікаво дізнатися вашу думку", — зазначив Палій.

У коментарях думки розділились та виникла додаткова пропозиція — не чіпати зірки. Також деякі українці підтримують ідею надати символу нового сенсу — вважати, що меч — трофей.

Коментарі під постом Олександра Палія Фото: Скріншот

Нагадаємо, 1 серпня зі щита монумента "Батьківщина-мати" демонтували радянський герб. Зі слів тимчасового виконувача обов’язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва, символ СРСР залишать в музеї історії України.

Зранку 6 березня на щит встановили тризуб. Фокус публікував фото оновленої "Батьківщини-мати".