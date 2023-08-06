Тістечка для дорослих: у Львові розгорівся скандал через "розпусну" випічку (фото, скриншоти)

Обурена львів’янка написала у групу, що місцевий заклад варто перевірити на законність. Причиною її невдоволення стала форма солодощів, яка нагадує статеві органи.

У соцмережах розгорілись дискусії щодо продажу випічки у формі статевих органів. Деталями поділились у медіа "Четверта студія".

У групі "Дуже гаряча лінія міста Львова" нещодавно з’явився пост (нині видалений) обуреної мешканки міста. Жінка вимагала перевірити законність існування закладу, в якому виготовляють та продають випічку у формі людських органів. Більш того, на її думку, назва закладу, яка означає чоловічий статевий орган, занадто "розпусна".

"Я мати двох дітей і мені гидко думати, а ще гірше уявити, що моя дитина, чи будь-яка культурна людина буде куштувати тістечко в таких формах і ще з такими назвами. Мене з братами та сестрами виховували у високих моральних цінностях, честі та гідності людини. І жодні сучасні тенденції не можуть порушити ці цінності", — написала жінка.

Львів’янка переконана, що діяльність закладу "принижує гідність та честь людини" та "вчить розпусти" молоде покоління. Вона зазначила, що торгова точка знаходиться в центрі міста, тож вироби бачать діти.

"Громаду міста Львова, і всіх небайдужих, я закликаю вас приєднуватись до розголосу та сприяти закриттю, недопущенню відкриття подібних закладів в місті. Львів є культурна столиця Галичини, то який приклад культури подає місто, дозволяючи діяльність таких закладів", — підкреслила українка.

Фото: Четверта студія Фото: Четверта студія

На момент публікації матеріалу допис щодо "розпусної" випічки вже видалили. Під останнім постом у групі користувачі обговорюють, що таке рішення адміністратора можна вважати злочином через цікаві коментарі.

"Навіть підписався на цю групу, щоб наступного разу точно коментарі встигнути прочитати", — написав один з користувачів.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше у Львові стався скандал через те, що чоловіки гучно слухали в машині пісню російського співака Григорія Лепса. 1 серпня стало відомо, що одного з "шанувальників" Лепса оштрафували на 51 гривню.

24 липня у Львові сталася спроба викрадення праху радянського диверсанта-розвідника. Мер міста Андрій Садовий заявив, що Микола Кузнєцов владі не потрібен, але і віддавати "просто так" його не будуть.