Не перший випадок: у Львові намагалися викрасти прах агента НКВС Кузнєцова

Мер міста Андрій Садовий назвав "недолугим" чоловіка, який намагався розкрити надгробну плиту. Поліція поки не розголошує деталей інциденту.

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У ніч на понеділок, 24 липня, у Львові на Пагорбі Слави сталася спроба викрадення праху агента НКВС і радянського диверсанта-розвідника Миколи Кузнєцова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, уточнивши, що ця спроба для злочинців була невдалою.

За фотографією, яку було опубліковано, видно, що невідомі намагалися підняти надгробну плиту для доступу до останків Миколи Кузнєцова. Однак їхня спроба виявилася невдалою.

Вранці, на місці події, виявлено сліди злочину, що свідчать про спробу викрадення праху агента НКВС.

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюся. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так — не віддамо. За деталями в ГУР", — написав Андрій Садовий.

У поліції поки не розголошують деталей інциденту.

Це вже не перший інцидент, пов'язаний зі спробами невідомих осіб вкрасти прах Миколи Кузнєцова. Двома роками раніше, 1 січня 2021 року, було зафіксовано спробу зробити підкоп до його могили. Підкоп було виявлено в клумбі, що розташована позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, а яму зверху закрили дошкою в спробі прикрити злочин.

Нагадаємо, що прах лідера знаменитого рок-гурту Motorhead Іена Фрейзера Кілмістера, більш відомого як Леммі, вклали в кулі та подарували їх близьким друзям померлого артиста.