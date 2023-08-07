У багатоповерхівці в Полтаві пролунав потужний вибух: є постраждалі (фото)

Унаслідок вибуху троє жителів багатоквартирного будинку постраждали. Також працівникам ДСНС вдалося врятувати з будівлі 7громадян.

Учора, 6 серпня, близько 22:15, у місті Полтава стався вибух у багатоквартирному будинку, що призвів до пошкодження та руйнування частини будинку. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що вибух стався в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхової будівлі на вулиці Квітуча в Полтаві. Пошкоджені міжповерхові плити перекриття між другим, третім і четвертим поверхами, а також міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія.

Вибух у Полтаві Фото: пресслужба МВС

Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. Потерпілихі з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні.

Вибух у Полтаві Фото: пресслужба МВС

Під час ліквідації наслідків вибуху співробітники ДСНС урятували 7 людей і евакуювали двох осіб із інвалідністю, яких пізніше передали медичним працівникам. Двоє постраждалих були доставлені до лікарні для надання допомоги.

Фото: пресслужба МВС

Станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху успішно завершені. Повідомляється, що поліція встановлює обставини вибуху.

Фото: пресслужба МВС

"У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон об’ємом близько 8 літрів", — розповіли у МВС.

Фото: пресслужба МВС

У відомстві повідомили, що слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: пресслужба МВС

Нагадаємо, що в Києві стався вибух газу о 3:30 ночі 22 червня. Вибух зруйнував чотири квартири, постраждали двоє людей, а 18 вдалося врятувати.

Раніше, 2 лютого, у Кропивницькому вибухнув газ у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху сталася пожежа. Опіки отримали дві дівчинки 13 та 8 років, друга потрапила в реанімацію.