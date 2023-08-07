У багатоповерхівці в Полтаві пролунав потужний вибух: є постраждалі (фото)
Унаслідок вибуху троє жителів багатоквартирного будинку постраждали. Також працівникам ДСНС вдалося врятувати з будівлі 7громадян.
Учора, 6 серпня, близько 22:15, у місті Полтава стався вибух у багатоквартирному будинку, що призвів до пошкодження та руйнування частини будинку. Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що вибух стався в одній із квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхової будівлі на вулиці Квітуча в Полтаві. Пошкоджені міжповерхові плити перекриття між другим, третім і четвертим поверхами, а також міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія.
Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 73-річний власник газового балона, його 72-річна дружина та їхній 44-річний сусід. Потерпілихі з опіками різного ступеню та травмами медики госпіталізували до лікарні.
Під час ліквідації наслідків вибуху співробітники ДСНС урятували 7 людей і евакуювали двох осіб із інвалідністю, яких пізніше передали медичним працівникам. Двоє постраждалих були доставлені до лікарні для надання допомоги.
Станом на 02:20 7 серпня роботи з ліквідації наслідків вибуху успішно завершені. Повідомляється, що поліція встановлює обставини вибуху.
"У ході проведення першочергових слідчих дій встановлено, що між двома квартирами на третьому поверсі вибухнув туристичний газовий балон об’ємом близько 8 літрів", — розповіли у МВС.
У відомстві повідомили, що слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в Києві стався вибух газу о 3:30 ночі 22 червня. Вибух зруйнував чотири квартири, постраждали двоє людей, а 18 вдалося врятувати.
Раніше, 2 лютого, у Кропивницькому вибухнув газ у багатоповерхівці. Унаслідок вибуху сталася пожежа. Опіки отримали дві дівчинки 13 та 8 років, друга потрапила в реанімацію.