"Діяли терміново": розвага підлітка з Бучі обернулась тяжкими опіками (фото, відео)

Юнак отримав понад 90% опіків тіла, нині за його життя борються медики. У Нацполіції закликали батьків цікавитись дозвіллям своїх дітей.

13-річний хлопець з Бучі задля розваги заліз на дах електропотяга та отримав ушкодження, практично несумісні з життям. Деталями інциденту 9 серпня поділився у соцмережах начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Юнака звати Микита, і нині за його життя борються лікарі. Він отримав понад 90% тяжких опіків тіла внаслідок ураження струмом.

"Діяти треба було терміново. Наші поліціянти екстрено супроводили швидку з постраждалим в Опіковий центр столиці", — розповів Нєбитов.

Фото, оприлюднене Андрієм Нєбитовим Фото: Андрій Нєбитов / Фейсбук

Керівник управління Нацполіції подякував "за рішучість та небайдужість" капітану Олегу Коцюку та капралу Віталію Корзуну. Також він підкреслив, що усі правоохоронці бажають постраждалому скорішого одужання.

"Я ж звертаюсь до молоді, одна мить ваших емоційних раптових пошуків нових вражень може коштувати здоровʼя або навіть життя. "Не пхайте пальці в розетку!" Думайте головою", — написав посадовець.

Також Нєбитов закликав батьків цікавитись дозвіллям дітей та пояснювати, як не наражати себе на небезпеку.

"Ми несемо особисту відповідальність за своє життя і життя наших дітей", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Андрій Нєбитов повідомляв, що на Київщині на престижній базі відпочинку потонув 10-річний хлопчик. Керівник Головного управління Нацполіції розповів, що один з вихованців "дитячого табору" зник після купання в озері. Пізніше його тіло знайшли водолази.

27 липня у Бучанському районі Київської області вантажівка протаранила блокпост. Зазначалося, що аварійну ситуацію створив інший водій.