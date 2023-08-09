"Влада вигадує війну та боїться засудження Москви": у ПЦУ пояснили заяву митрополита

У пресслужбі церкви завірили, що митрополит Данило був обурений вибірковою дією заборони на паломництва. Зі слів речника митрополита Євстратія, представник ПЦУ міг неправильно підібрати слова через свій вік.

Митрополит Чернівецький і Буковинський Православної Церкви України Данило (Михайло Ковальчук) у промові до вірян заявив, що влада "то вигадує війну, то боїться, щоб московські їх не засудили". Пресслужба ПЦУ у коментарі Hromadske пояснила його слова.

Речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) розповів, що Ковальчук говорив про офіційно встановлену заборону проводити масові паломництва, запроваджену через війну.

"Але ця заборона на практиці не виконується всюди однаково: коли йдеться про заходи, які організовує московський патріархат, то їх проводять фактично без заборони. Можна навести приклади походів на Почаїв. Це, як можна зрозуміти з промови, і обурює митрополита Данила", — підкреслив представник ПЦУ.

Водночас митрополит Євстратій погодився, що слова про "вигадану війну" були некоректними. У ПЦУ завірили, що позиція церкви "однозначна і багато разів засвідчена".

"Означення "вигадана війна" категорично суперечить позиції ПЦУ і не може в жодному разі трактуватися не лише як офіційна думка церкви, але і як думка на рівні окремих її представників. […] Цілком очевидно, що він абсолютно некоректно вжив словосполучення "вигадана війна" і тому має розʼяснити, що він зробив це помилково", — сказав речник.

Він припустив, що помилка могла статися через вік митрополита, адже йому виповнилося вже 74 роки. Також представник ПЦУ зазначив, що з огляду на чутливість теми та резонанс митрополиту Данилу варто перепросити за неправильно сформульовану думку.

Нагадаємо, 8 серпня у соцмережах з’явилося відео, на якому митрополит ПЦУ звертається до парафіян, критикуючи владу. Зокрема, прозвучали слова про "вигадану війну" та "страх засудження Москви".

Як зазначав Фокус, на кадрах — Митрополит Чернівецький і Буковинський ПЦУ Данило (Михайло Ковальчук). Уродженець Івано-Франківської області прийняв сан УПЦ КП у 1990 році.

27 липня ПЦУ затвердила рішення про перехід на новоюліанський календар. Тепер церква відзначатиме Різдво 25 грудня, а День Святого Миколая — 6 грудня.