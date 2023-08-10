На Миколаївщині легковик врізався у карету швидкої допомоги: є жертви (фото)

ДТП сталася біля села Михайлівка Новоодеської громади Миколаївської області. Загинуло троє людей, розповіли в поліції.

У четвер, 10 серпня, приблизно о 13:20 легковик "Volkswagen Jetta" врізався в автомобіль швидкої допомоги "Peugeot Partner". Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції у Facebook.

"На автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів "Volkswagen Jetta" та автомобіля швидкої медичної допомоги "Peugeot Partner", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що внаслідок аварії загинув водій легковика, водій та пасажир-медпрацівник карети швидкої допомоги. На місці працювали правоохоронці, які встановлювали усі обставини та причини ДТП, рятувальники та медики.

Дорожньо-транспортну пригоду слідчі кваліфікували за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 31 липня Фокус писав, що в асоціації "Укравтопром" заявили про те, що з січня до червня 2023 року внаслідок ДТП загинуло 1 314 і було травмовано 12 755 осіб в Україні. Зокрема, на 15,3% загинуло більше осіб у першу половину 2023 року в ДТП, ніж за аналогічний період минулого року. Кількість травмованих людей збільшилася майже на 43%.

2 серпня неподалік населеного пункту Пісочин у Харківській області автомобіль збив 15-річну дівчинку на пішохідному переході. Винуватцем ДТП став співробітник поліції міста Києва. Громадська активістка та засновниця БФ "Схід Фенікса" Валентина Лаптій заявила, що правоохоронця, який винен у смертельній ДТП, відпустили.