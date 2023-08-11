Тіло викинули в річку: на Закарпатті суд виніс вирок дітям, які вбили власну матір (фото)

Брат із сестрою домовилися про вбивство матері, аби та не розповіла батькові, який був у від'їзді, про їхні негідні вчинки. Знаряддям вбивства обрали качалку та ніж.

У Закарпатській області Хустський районний суд виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та позбулися її тіла. Їм призначили по 14 років в'язниці та виплату компенсації батькові у розмірі 1,6 млн гривень. Про це повідомляє Zaxid.net.

Вбивство трапилося у Хусті у 2017 році. 18-річний хлопець і його 15-річна сестра вирішили вбити матір, щоб вона не розповіла батькові про крадіжку, яку скоїла донька.

У ніч проти 19 лютого, коли жінка заснула, діти прийшли до неї у кімнату. Син дістав дерев'яну качалку і почав бити нею матір. Коли підлітки помітили, що після побиття мати не померла, донька принесла ніж і дала його братові, аби той завершив розпочате. Він завдав ним матері множинні удари по тілу. В той час його сестра притиснула подушку до обличчя жінки і так тримала, поки вона не перестала дихати.

Після вбивства підлітки взяли тіло матері, роздягли її і вкинули в річку. Речі сховали в сараї.

Батька підлітків вдома на момент вбивства дружини не було. Коли він повернувся, почав її шукати і написав заяву до поліції. Правоохоронці згодом встановили, що жінку вбили її власні діти.

Підлітки, які скоїли вбивство матері Фото: Нацполіції Закарпатської області

На суді син зізнався у вбивстві матері і заперечив участь у злочині сестри. Донька вбитої не визнала провину та відмовилась давати свідчення.

Підліткам суд призначив по 14 років тюрми та виплату компенсації батькові у розмірі 800 тис. грн за завдану моральну шкоду.

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