"Провокував": поліцейського, який побив чоловіка в Одесі, відсторонено від виконання обов'язків

Інцидент почався з того, що чоловік порушив правила дорожнього руху.

Поліцейського, який побив чоловіка в Одесі, відсторонили від виконання службових обовʼязків. Про це повідомляє Патрульна поліція Одеської області.

12 серпня 2023 у мережі почало ширитися відео, на якому представник правоохоронних органів побив одесита. Втім, виявилося, що інцидент стався ще 1 серпня.

"Поліцейські запросили громадянина до управління патрульної поліції з метою розгляду справи про порушення ним правил дорожнього руху", — відреагували в пресслужбі Патрульної поліції Одеської області.

За їхніми даними, місцевий мешканець почав використовувати нецензурну лексику в бік працівників поліції та навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу.

Його доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування обставин конфлікту. У цей час також було оголошено повітряну тривогу в регіоні, тому патрульні разом з чоловіком відправилися до укриття. Дорогою він продовжував поводитися агресивно та провокував поліцейських.

Під час конфлікту один з поліцейських просив громадянина припинити, а згодом застосував фізичну силу. Після цього патрульні викликали швидку допомогу, проте чоловік відмовився.

Поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків. А також розпочато службове розслідування.

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