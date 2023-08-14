На Одещині капітан ВМС ЗСУ побив підлеглого: потраждалого доправили до лікарні, — соцмережі

За попередніми даними, напад на бійця скоїв вищий за званням офіцер — капітан третього рангу. Фокус звернувся за коментарем до ДБР, але у відомстві зазначили, що про ситуацію з побиттям військовослужбовця їм нічого не відомо.

В Одеській області побили офіцера однієї з військових частин. Його з травмами середньої тяжкості доправили до лікарні. Про це в мережі повідомив депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов.

"Було скоєно напад на оперативного чергового офіцера. Напад скоїв вищий за званням, капітан третього рангу. Постраждалий із середніми тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Для чого я це пишу? Для того, щоб деякі "рЕшали" зрозуміли, що прикрити це не вийде. Офіцер бойовий, учасник бойових дій і "самострілу" (як вже було в цій частині) не буде. Особовий склад повністю на боці постраждалого", — йдеться в повідомленні.

У коментарях під дописом знайшлися свідки, які стверджують, що капітан-нападник — теж бойовий офіцер і загалом жодного побиття підлеглого не було.

Активіст Дем'ян Ганул опублікував у своєму телеграм-каналі фото побитого офіцера. Голова й обличчя чоловіка в крові. Фокус із етичних міркувань не публікує фотографії постраждалого військовослужбовця.

"Ось і фото офіцера. про якого писав депутат від "ЄС", на якого нібито скоїв напад капітан третього рангу (майор) ВМС. Як завжди, речники й офіційні особи мовчать. Суспільство вимагає пояснення цієї ситуації, чи мені почати писати прізвища?" — написав він.

Фокус звернувся за коментарем до пресслужби Державного бюро розслідуваннь. Там повідомили, що про ситуацію з побиттям військовослужбовця їм нічого не відомо, але обіцяли з'ясувати обставини інциденту.

Нагадаємо, що на Одещині поліцейський нокаутував чоловіка, який його ображав і обкладав лайкою. Відео поширили в мережі. Правоохоронця поки відсторонили від роботи.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області військком до втрати свідомості побив підлеглого. Слідчі бюро встановили, що керівник ТЦК, щоб закрити рота підлеглому, вирішив провести "виховну роботу".