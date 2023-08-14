Замерз та прихворів: прикордонники врятували ухилянта, який заблукав у лісі (фото)

Чоловік намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав: пройшов у протилежному напрямку 15 км.

В ДПСУ повідомили про порятунок громадянина, який намагався незаконно перетнути кордон і заблукав у лісі. Про деталі події, яка сталась у Чернівецькій області на кордоні з Румунією, розповіла пресслужба відомства.

Прикордонники дізнались про спробу незаконного перетину кордону від працівників ДСНС, ідеться у повідомленні пресслужби. Зокрема, 13 серпня на "Гарячу лінію" рятувальників зателефонував невідомий чоловік і повідомив, що він заблукав у лісі і в нього "піднявся тиск". Після цього працівники відділу прикордонної служби "Фальків" рушили на пошуки чоловіка.

Пошуки тривали півтори години і врешті громадянина відшукали посеред лісу, який простягається на кордоні між Румунію та Україною у Чернівецькій області. Громадянина зігріли, напоїли, поміряли тиск та розпитали, як він опинився у такій ситуації.

Як з'ясувалось, чоловік — 32-річний житель Запорізької області. Схоже, він вирішив незаконно перетнути кордон, можливо, уникаючи мобілізації до лав ЗСУ. Маршрут обрав складний та покручений, тому фігурант просто заблукав у лісі. Про це свідчить те, що він рухався не у напрямку кордону, а в протилежний бік — його знайшли на відстані 15 км від омріяної цілі.

Чоловіку надали медичну допомогу і доправили до лікарів, розповіла пресслужба прикордонників. Попереду його чекає адміністративна відповідальність за ст. 204-1 КУпАП. За спробу незаконного перетину кордону — штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або адміністративний арешт на 15 діб.

ДПСУ опублікували світлини, зроблені під час розшуку потенційного порушника кордону. На світлинах чоловіка спершу обігрівають та надають допомогу, потім — попід руки відводять до авто.

Ухилянт від мобілізації - порятунок працівниками ДПСУ Ухилянт від мобілізації з прикордонниками Фото: ДПСУ

Зазначимо, село Фальків, з якого викликали прикордонників для порятунку чоловіка, розташоване за 3 км від кордону з Румунією. Навколо — суцільні ліси, в яких утікач від мобілізації пройшов зайвих 15 км, але де його все ж відшукали й врятували життя.

Кордон України з Румунією - ДПСУ Фото: ДПСУ

Нагадуємо, в українському законодавстві описано умови, за яких чоловіка можуть не мобілізувати до армії. Серед причин — бронювання та непридатність за здоров'ям або віком.

Тим часом у Верховній Раді почали працювати над заходами очищення ТЦК та СП, які займаються мобілізаційними заходами. Зокрема, звернули увагу на те, що військкомати не перевіряли під час війни, хоча про порушення повідомляли у правоохоронні органи.