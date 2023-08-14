"Пов'язано зі стресами": адвокат поділився подробицями госпіталізації митрополита Павла

За словами юриста Микити Чекмана, у СІЗО екснаміснику Києво-Печерської лаври нібито не надавали належного догляду за здоров'ям, унаслідок чого і довелося проводити операцію.

Погіршення стану здоров'я колишнього настоятеля Києво-Печерської лаври пов'язане з пережитими стресами і хвилюваннями. Про це заявив адвокат Микита Чекман в коментарi виданню "Страна" 14 серпня.

За його словами, погіршення стану здоров'я митрополита Павла фіксували останні кілька днів, унаслідок чого його госпіталізували і провели екстрену операцію.

"Це пов'язано з пережитими стресами, хвилюваннями. Коли митрополит перебував у СІЗО, йому не могли надавати належний догляд за його здоров'ям. Наразі владика вже прооперований, йому встановили стент, який розширює стінки серцевих судин для поліпшення кровообігу в серці", — йдеться в повідомленні.

У якому він стані після операційного втручання і як довго пробуде на реабілітації — невідомо.

Госпіталізація митрополита Павла: що відомо

У понеділок, 14 серпня адвокат колишнього намісника Києво-Печерської лаври у своєму Telegram-каналі повідомив, що митрополита Павла через проблеми зі здоров'ям госпіталізували до кардіологічного відділення однієї з лікарень міста Києва.

Там йому провели спеціальну операцію, про яку пізніше і розповів юрист. Більше подробиць не прозвучало.

Нагадаємо, 7 серпня, колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла звільнили з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі понад 900 тисяч доларів і в цьому брало участь понад тисяча людей. Пізніше він подякував тим, хто заступився за нього.

9 серпня в СБУ прокоментували звільнення з-під варти. Навіть попри внесену заставу, суд наклав на митрополита Павла низку обмежень. Його зобов'язали носити електронний засіб контролю і не залишати село Вороньків Київської області.