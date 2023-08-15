День Незалежності: в КМДА розповіли, чи готують у столиці масові заходи до свята

Рішення про кінцевий варіант щодо формату святкування Дня Незалежності приймають в Офісі президента та Кабінеті міністрів, зазначив заступник КМДА Бондаренко.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко заявив, що у столиці не відбудуться масові заходи до Дня Незалежності, 24 серпня. Про це він повідомив у коментарі "Київ 24".

"Місто не буде проводити масових заходів", — сказав Володимир Бондаренко.

З його слів, відбудуться заходи локального рівня. Проте Офіс президента та Кабінет міністрів ще не надали кінцевий варіант щодо формату святкування Дня Незалежності. Бондаренко зазначив, що, можливо, як і минулого року, відбудеться виставка військової техніки.

"Проте наразі ми ще очікуємо остаточну інформацію", — додав заступник голови КМДА.

Попри це 23 серпня біля КМДА відбудуться урочистості з приводу підняття державного прапора.

Нагадаємо, 14 серпня Фокус писав, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що військові РФ можуть вдатися до масованого обстрілу України перед Днем Незалежності. Зокрема, це може статися на день раніше або пізніше 24 серпня. Тому українцям варто дотримуватись рекомендацій щодо дій під час повітряної тривоги — іти в укриття, коли лунає сигнал.

Того ж дня у Повітряних силах заявили, що поки точно не можна сказати, чи ворог здійснить масштабну атаку на День Незалежності України. Попри це, українські бійці посилено стежитимуть за ситуацією в небі 24 серпня.

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний розповів, під час дії воєнного стану більше не діють норми щодо вихідних на державні свята. Тому, ймовірні, 24 серпня буде робочим днем для українців, проте остаточне рішення щодо вихідного чи робочого дня ухвалює роботодавець.