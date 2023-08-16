Ігрові ноутбуки за 1,5 мільйона гривень: мер Кременчука відреагував на скандал (документи)

Віталій Малецький заявив, що потужні ноутбуки були закуплені на прохання військовослужбовців. За його словами, техніка була придбана за ринковою ціною.

Мер Кременчука Віталій Малецький прокоментував закупівлю партії ігрових ноутбуків Dream Machines. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ноутбуки замовляли не для мерії, а для військових, за їхньою заявкою", — пояснив чиновник.

Міський голова стверджує, що інформація про переплату не відповідає дійсності, і ноутбуки були закуплені за ринковою ціною 69 тисяч гривень.

Віталій Малецький також заявив, що військові попросили придбати їх ще одну партію ноутбуків, однак після підписання відповідного договору мерія нібито виявила помилку в первинних документах. За словами чиновника, договір було розірвано.

"Таким чином, жодних переплат не було, як і самої закупівлі ноутбуків за завищеними цінами", — підсумував мер Кременчука.

Мер повідомив, що ноутбуки було закуплено за ринковою ціною Мерія знайшла помилку в первинних документах Мерія знайшла помилку в первинних документах

Закупівля ноутбуків владою Кременчука: що відомо

Нагадаємо, що за даними Prozorro, виконавчий комітет міської ради Кременчука закупив партію ігрових ноутбуків на 1,5 мільйона гривень. Закупівлі було проведено без тендера, що в умовах війни дозволено державою.

На порталі було зазначено, що постачання здійснювалося через компанію "Активбуд-М" і ціна кожного ноутбука становила 99 000 грн. Загалом було придбано 15 ігрових моделей Dream Machines RG3060-15 за 1 486 080.

Закупівля ігрових ноутбуків через Prozorro

Раніше, 10 серпня, ми також писали про те, що розслідувачі отримали документи, які свідчать про ймовірні порушення під час закупівель одягу для ЗСУ, які проводять у Міністерстві оборони України.