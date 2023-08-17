На Одещині поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку та покинув місце ДТП (фото, відео)

Правоохоронець та його дружина, також співробітниця поліції, залишили постраждалу на лаві біля під'їзду та покинули місце аварії. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

У середу 16 серпня у м. Білгород-Дністровський Одеської області правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, наїхав на 81-річну пенсіонерку. Жінка померла від отриманих травм у лікарні. Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

"Правоохоронець, виїжджаючи з двору на своєму автомобілі заднім ходом, скоїв наїзд на жінку літнього віку. Разом із чоловіком у салоні була його дружина, яка також є співробітником поліції", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім цього, чоловіка та його дружину відсторонили від виконання службових обов'язків.

У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про початок розслідування за фактом ДТП. Зокрема, після наїзду на пенсіонерку, її перемістили на лаву від під'їздом та викликали швидку допомогу. Проте правоохоронець та його дружина залишили місце події, не дочекавшись лікарів.

Фото: ДБР

"Правоохоронця наразі затримано", — розповіли в ДБР.

Вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у порушенні правил дорожнього руху за ч. 2 ст. 286 КК України. Тоді як від посади відсторонили і його дружину, наразі надається оцінка правомірності її дій.

Додали, що слідство продовжується. Правоохоронцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

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