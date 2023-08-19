Стовп диму без прильотів: на околиці Києва пролунав потужний вибух (фото, відео)

В ДСНС повідомили, що загорівся склад у передмісті Києва. Столична влада стверджує, що інформація про постраждалих поки що не надходила.

Близько 11-ої години 19 серпня жителі Києва почули гучний вибух і побачили стовп диму над південно-західними околицями столиці. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив надзвичайну подію. Про це він написав у Telegram-каналі.

Зі слів мера столиці, вибух пролунав у промисловій зоні. Також зазначив, що територія підпорядкована не міській владі, а обласній адміністрації. Обставини подій уточнюються, а на місце НП вирушили рятувальники. Чи є постраждалі, поки що не відомо.

На момент публікації Київська військова адміністрація не прокоментувала ситуацію. Руслан Кравченко, очільник ОВА, в крайньому дописі Facebook повідомив про чотиригодинну повітряну тривогу минулої ночі та про роботу ППО у небі над областю.

У місцевих Telegram-каналах опублікували відео та фото з місця подій. Видно, як над будинками здіймається темно-сірий стовп диму. Також зазначають можливе місце НП — "біля заводу Електронмаш у районі Кільцевої дороги".

На момент вибуху у столиці не оголошували ракетну небезпеку. Тому припускають, що причина вибуху — побутова.

Пізніше у ДСНС повідомили деталі про місце пожежі. Зокрема, близько 11 год. загорівся склад у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району на Київщині. До епіцентру займання вирушили 22 рятувальники та 5 пожежних машин.

Нагадуємо, в ніч на 19 серпня ЗС РФ атакувала Україну двома хвилями дронів-камікадзе "Шахед". Повітряні сили ЗСУ повідомили про напрямки атаки та відзвітували про результати роботи ППО над низкою областей.

Під час масованої атаки дронами 2 серпня у Києві постраждало більш як 70 осіб. В КМДА розповіли про падіння уламків у Святошинському та Солом'янському районах столиці.

13 липня рештки російських безпілотників пошкодили низку цивільних будинків Києва. Зокрема, пробило наскрізь стіну багатоповерхівки, в інших місцях виникли локальні пожежі. Згідно з повідомленнями влади, отримало поранення двоє осіб — їх травмували уламки скла.