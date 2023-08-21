Нападників на заступника голови податкової служби України заарештували без права виходу під заставу (фото)

Як розповіли в Нацполіції, у підозрюваних знайшли фото потенційної жертви та її авто. Зараз правоохоронці шукають замовників.

Солом'янський районний суд Києва заарештував двох підозрюваних у замаху на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура без права виходу під заставу. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

У відомстві зазначили, що правоохоронці отримали інформацію про підготовку нападу і завадили злочину якраз у той момент, коли зловмисники з битами в руках прямували в бік чиновника, який виходив зі свого будинку.

Крім бит у чоловіків виявили фото потенційної жертви та його автомобіля, що свідчить про замовний характер злочину. Затриманими виявилися раніше судимі громадяни 27-ми та 31-року.

Фото: Нацполiцiя Украiни Фото: Нацполiцiя Украiни

Наразі слідчі встановлюють замовників злочину.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 КК України (підготовка до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення). Зловмисникам світить до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, замах на вбивство заступника голови ДПС Євгена Сокура було скоєно вранці 17 серпня. За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, замовниками злочину є "схемники, які втратили "бізнес" і перейшли межу".