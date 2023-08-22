Батьки звинуватили медиків: у Рівному помер 10-річний хлопчик, якому на голову впала штанга

Зі слів батьків, хлопчику не надавали медичну допомогу протягом декількох днів, коли він перебував у лікарні. Після операції один із медиків запропонував віддати дитину на органи.

11 серпня у центральній міській лікарні Рівного помер 10-річний хлопчик, якого 7 серпня госпіталізували з травмою голови. Про це повідомило "Суспільне".

Мати дитини Тетяна Скиданчук розповіла, що її син помер у нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні Рівного, куди його доставили після того, як йому на голову впала штанга. Його поховали 13 серпня. В лікарському свідоцтві по смерть зазначили, що причиною став перелом кісток черепа та обличчя, до смерті призвів "набряк-набухання та компресія головного мозку".

Жінка переконана, що лікарі не надали йому всю необхідну допомогу. У ніч на 8-9 серпня хлопчик скаржився на сильний головний біль. У лікарні йому вкололи знеболювальне, після чого він почав покриватися плямами.

"Увечері знову я побігла (до лікарні, — ред.) й кажу, що йому дуже болить голова. Вони сказали: "Дайте ще Нурофену". Я була там сама, почала до чоловіка дзвонить, кажу: "Романе, давай десь кудись везти, про нас забули, нас тут наче немає". А він мені: "Таня, нас запевнили всі лікарі, що ніякої загрози нема. Чекаємо до четверга", — розповіла мати хлопчика.

Хрещена мама дитини Олена Берестова зазначила, що в лікарні хлопчик розумів, що з ним сталося, в нього не було втрати свідомості чи пам'яті. Проте під час сну, коли він повертався на бік, його ліва рука залишалася на місці.

"Травматолог дивився, сказав, що це не зв'язано з травмою", — зазначила жінка.

Берестова перечитала історію хвороби, де написано, що в хлопчика була зупинка дихання, його реанімували.

"Почали в терміновому порядку везти вже на третє КТ. І все — блискавичний набряк лівої та правої півкулі, треба робити операцію. Ми трохи сварилися, на емоціях всі були. Його взяли в операційну, ми написали дозвіл, для того, щоб зробили трепанацію черепа, щоб знизити цей тиск", — сказала вона.

Проте зі слів батька хлопчика, він не прийшов до тями після операції.

"Коли вже пройшла операція, доба, приїхали в лікарню, зустрілися з Гіриком. Він нас уже зранку готовив на донорство дитину віддати. Запропонував нам прямо в лоб на донорство дитину віддати на органи".

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи Ігор Дундюк, який був у відпустці на момент трагедії, запевнив, що персонал лікарні діяв за протоколом. Зокрема, дитині ввели всі препарати, які були необхідні, серед ночі зібрали консиліум та через 2-3 години переконали батьків, що дитині необхідна операція.

"Можливо, це був втрачений час, не можуть це сказати, чому це сталося. Буде висновок судово-медичної експертизи, буде створена комісія — лише тоді зможемо сказати. Але ж те, що батьки звинувачують, що були введені препарати, які призвели до анафілактичного шоку, чи будь-якої алергічної реакції — я з цим категорично не згоден", — заявив лікар.

17 серпня батьки хлопчика написали заяву до поліції. Зі слів адвоката Юрія Вітошка, за поясненнями батьків, хлопчику не надавали медичну допомогу протягом декількох днів, коли він перебував у лікарні.

"Це розцінюється, як неналежне виконання працівником медичним своїх обов'язків", — сказав він.

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинили тяжкі наслідки для дитини, за частиною 2 статті 140 ККУ.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо про смерть 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра. Йому зробили операцію і ввели неякісний препарат. Медиків медзакладу звинуватили в неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітнім дітям (ч. 2 ст. 140 КК України).