ЗСУ отримають тисячі снарядів: "Українська Бронетехніка" налагодила виробництво мінометних боєприпасів

Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО.

ТОВ "Українська Бронетехніка" налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120 мм одразу з двома країнами-членами НАТО. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

Сили Оборони України вже отримують тисячі нових мінометних пострілів.

120 мм міномет на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. 120 мм міни ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття, вогневі позиції та допомагають українським захисникам наближати Перемогу.

Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам НАТО. Міжнародна кооперація та роззосередження виробничих потужностей допомогли нашому підприємству наростити щомісячні обсяги поставок цих боєприпасів.

Більше мінометних пострілів нашим артилеристам, богам війни!

Слава Україні!