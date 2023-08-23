Серед жертв є діти: 9 людей загинули в ДТП на Вінниччині (фото)

Правоохоронці уточнюють, що трагедія сталася в районі села Бродецьке. На момент смертельної аварії в салоні легкового автомобіля перебував водій і вісім пасажирів.

На Вінниччині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло одразу 9 осіб. Серед жертв є й діти. Про це повідомила пресслужба місцевої поліції 22 серпня.

За інформацією слідства, аварія сталася поруч із селом Бродецьке Хмельницького району о 19:28. Легковий і вантажні автомобілі зіткнулися, що й призвело до численних жертв.

"Поліція встановлює обставини ДТП у Вінницькій області. За попередньою інформацією слідства, внаслідок зіткнення ВАЗа з вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких — діти", — йдеться у повідомленні.

У Вінницькій області сталася смертельна ДТП Фото: Національна поліція У Вінницькій області сталася смертельна ДТП Фото: Національна поліція

На місце оперативно прибули слідчі обласного главку, співробітники відділення поліції №2 Хмельницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Їм належить з'ясувати всі обставини ДТП, що сталася.

Більше подробиць від правоохоронців не прозвучало.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в Одеській області поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і покинув місце ДТП. Правоохоронець і його дружина, також співробітниця поліції, залишили постраждалу на лавці біля під'їзду. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також 17 серпня зазначалося, що в Одеській області легковик упав з обриву у водойму. За даними правоохоронців, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням. Загинув чоловік, який був на пасажирському сидінні, а водія та ще одного пасажира госпіталізували.