Торгували гуманітаркою та допомагали ухилянтам: на Рівненщині судитимуть 9 осіб

У Нацполіції розповіли, що зловмисники продавали гуманітарну допомогу навіть благодійним організаціям і "заробили" майже 9 млн гривень.

Злочинна група, яка торгувала гуманітарною допомогою та зброєю в Рівненській області постане перед судом. Зловмисників також звинувачують у вивезенні ухилянтів за кордон. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

У відомстві розповіли, що організував угруповання 45-річний підприємець, який залучив як спільників вісьмох місцевих жителів віком від 24-х до 71-го року. Він чітко розподілив функції між усіма учасниками: отримання гуманітарних вантажів, їх перевезення до місць зберігання, розвантаження, сортування та зберігання, а також безпосередній продаж допомоги.

Фігуранти підробляли документи, за якими військову амуніцію, одяг, медпрепарати та автомобілі нібито отримують благодійні організації. Насправді ж зловмисники відвозили гуманітарку на склади, а потім продавали людям, зокрема благодійним організаціям. Таким чином вони заробили майже 9 млн гривень. А ще частину грошей легалізували, купивши собі кілька авто.

Також правоохоронці задокументували факти незаконного збуту зброї, боєприпасів до неї та вибухових речовин. Крім цього група допомагала чоловікам призовного віку виїжджати за кордон.

Під час проведення обшуків у фігурантів вилучили товари гуманітарної допомоги та транспортні засоби на понад 11 млн грн, зброю, наркотики та бурштин.

Організатору та його спільникам, залежно від ролі та участі у злочинному бізнесі, поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями КК України та передали матеріали справи до суду. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Торгували гуманітарною допомогою Торгували гуманітарною допомогою Торгували гуманітарною допомогою

Нагадаємо, 23 серпня в Нацполіції заявили, що на Закарпатті судитимуть організаторів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон, які брали по 10 тис. доларів з людини.

3 серпня в Державній прикордонній службі України розповіли, що викрили злочинне угруповання з 12 осіб, яке торгувало новонародженими дітьми.