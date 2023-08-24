Боротьба з ВІЛ і реадмісія: Україна розірвала ще три угоди з РФ і СНД

Як раніше заявляв спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, Україна не може розірвати всі угоди, укладені з Росією та Білоруссю, оскільки деякі з них стосуються прав людини.

Верховна Рада України денонсувала ще три угоди з Росією та Співдружністю незалежних держав (СНД). Вони стосуються питань боротьби з поширенням ВІЛ, реадмісії та просування товарів і послуг на національні ринки. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він уточнив, що розірвано угоду між Кабінетом Міністрів України й урядом РФ про реадмісію, підписану 2012 року в Москві. Реадмісія — це зобов'язання держав стосовно одна до одної, закріплені в міжнародних угодах, прийняти назад своїх громадян, а також громадян третіх країн і осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з держав, які є сторонами таких договорів, або осіб, які прибули законно, але втратили підстави для легального перебування.

Також Україна вийшла з Угоди про співробітництво держав-учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових центрів для просування товарів і послуг на національні ринки.

Зокрема, Верховна Рада проголосувала за проєкт закону №0221, яким припиняє дію Угоди між Україною та РФ про співробітництво в галузі запобігання поширенню хвороби, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції).

Зазначимо, що з початком широкомасштабного вторгнення Україна системно працює над розірванням договорів, угод, укладених у попередні роки з РФ. Минулого року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися, — вони стосуються прав людини.

Нагадаємо, 10 квітня ВР проголосувала за припинення дії двох угод із Російською Федерацією та однієї з Республікою Білорусь. У першому документі йшлося про порядок перетину українсько-російського державного кордону для жителів прикордонних областей двох країн. Другий стосувався проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів. Третій — припинення дії угоди між Кабміном України та білоруським урядом про співробітництво в галузі технічного захисту інформації.

31 січня Україна вийшла з двох міжурядових угод із Росією про співпрацю у сфері повітряного транспорту й виробництва авіаційної техніки.