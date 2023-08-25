Святкували день народження: з'явилися подробиці ДТП на Вінниччині, в якій загинули 12 осіб (фото)

Завантажена колодами фура буквально підім'яла під себе легковий автомобіль. Шансів вижити у пасажирів "Жигулі" просто не було.

На Вінниччині фура 22 серпня сталася ДТП із 12 загиблими. Серед них — шестеро дітей. "Жигулі" з пасажирами розчавив лісовоз із причепом. Вантажівка винесла легковик у кювет і буквально підім'яла його під себе. Усі пасажири та водій загинули. Про це пише "Обозреватель".

Святкували день народження 2-річного Сашка

22 серпня у селі Бродецьке Хмільницького району Вінницької області в родині Криворучківсвяткували день народження маленького Сашка. Хлопчику виповнилося два роки. На святкуванні зібралися батьки Сашка — Руслан та Олена та родина брата Руслана Дмитра — дружина Юлія та їхні діти — 12-річна Марина, 10-річна Аліна, 8-річна Карина та 4-річний Максим. Також в гості прийшла молодша сестра Руслана та Дмитра — 12-річна Валя, бабуся Сашка — мама Олени та кум із села Клітинка.

Олена і Руслан

Через деякий час після застілля кум подружжя почав збиратися додому і вся рідня вирішила його відвезти на старенькому ВАЗі. В салон сіли всі дорослі, а за кермо — Руслан. Дітей розмістили у багажнику ВАЗу (друга модель), де встановили ряд крісел.

Від'їхати далеко не встигли. Біля села Бородецька вони зіткнулися з фурою.

В одній родині ховали 10 загиблих

Внаслідок ДТП загинули 10 членів однієї родини. Їх ховали в один день. Ще двох загиблих забрали родичі.

Мешканці села шоковані подією.

"Це — жахлива трагедія, плачуть і переживають усі, хто їх знав. Олена працювала в нас у магазині "Дешевше за всіх", продавала речі. Це було до декрету. Останнім часом вона була вдома зі своїм маленьким сином Сашком", – розповідає місцева мешканка, яка знала Олену.

Про братів Руслана та Дмитра відгукуються добре. Вони обидва працювали в селі, допомогали односельчанам по господарству, пиляли дерева, робили дрібні ремонти.

"Дуже працьовиті хлопці були. Ніколи і нікому не відмовляли у допомозі. Діма з дружиною та дітьми жили у своїй хаті, а Руслан з Оленою якраз робили ремонт у будинку. В обох були старенькі автомобілі, вони їм потрібні були для роботи. Самі хлопці з бідної родини, але вони не були жебраками", – каже один із сусідів родини.

Старші діти Діми та Юлі ходили до місцевої школи. Одна з учительок розповіла, що діти навчалися середньо, але старалися, ніколи не прогулювали, були акуратними.

Водія лісовоза взяли під варту

За фактом ДТП із загиблими поліція Вінницької області, відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі двох та більше осіб.

42-річного водія лісовоза DAF взяли під варту. Буде проведено ряд експертиз для з'ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Кадри з мімсця події показують, що лісовоз буквально підм'яв під себе легковик, позбавивши шансу людей вижити.

Нагадаємо, що в Одеській області поліцейський двічі переїхав 81-річну жінку і залишив місце ДТП. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

11 серпня у Кам’янському районі на Дніпропетровщині поблизу селища Божедарівка загинуло двоє пасажирів внаслідок лобового зіткнення легковика "Skoda FABIA" та вантажівки "DAF".