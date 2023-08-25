"Щоб не мучилися на цій землі": на Рівненщині жінка вбила своїх маленьких синів (відео 18+)

Батько хлопчиків намагався врятувати синів, а місцеві жителі понад годину пробували реанімувати 7-річного Данилка. За неофіційною інформацією, жінка напередодні трагедії перебувала у психіатричному закладі.

У Рівненській області жительку Вараського району підозрюють у вбивстві двох дітей. Мати забрала життя своїх двох синів 5 та 7 років. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах "Підслухано Вараш" та "Вараш сіті".

Тіла хлопчиків дістали з водойми, а жителі села шоковані побаченим і не стримують сліз.

"На запитання: "Нащо ти їх втопила?" відповіла:" Щоб не мучилися на цій землі", — йдеться в повідомленні.

У пабліку розповіли, що підозрювана нібито до цього перебувала у психіатричному закладі, а заступнику місцевої школи за тиждень до трагедії сказала, що її діти цього року до школи не підуть.

Сиділа і посміхалася

Місцева жителька розповіла "Суспільному", що мати дітей їй зізналася, що спочатку їх вбила, а потім втопила.

"Кажу: "Віто, що ти наробила?" А вона мені відповідає: "Оксано, якщо ти хочеш знати правду, то спочатку я їх вбила, а потім потопила", — розповіла місцева жителька Оксана Федіна.

Староста села Сопачів Сергій Бойко розповів, що коли вони приїхали на місце, батько хлопчиків вже був там.

"Ми приїхали, то вже Микола, тато, дістав і надавав першу медичну допомогу. А вона сиділа, тупо посміхалася. Людина, видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи де друге? Вона не казала спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі. Ми десь 1,5 години качали дану дитину, але не врятували, на жаль. Десь через дві години Олег, знайомий мій, пірнув і дістав тіло другої дитини", — розповів староста.

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Тіло другого хлопчика знайшли в очереті.

"Чоловік сидить плаче. Біля нього медики уколи йому колять. Каже, прибіг, мтам мій синочок данік плаває, я його спасав.Там хлопці-рятувальники плавали. Вона не зізнавалася, де другий хлопчик. Вони його знайшли в очереті. Вже було запізно", — розповідає місцева жителька Світлана.

Батько хлопчиків намагався їх врятувати

Хлопчики мали йти до 1 класу

6-річний Михайло та 7-річний Данило цієї осені мали йти до першого класу Сопачівського ліцею. Їхня мати до грудня минулого року працювала тут вчителькою англійської мови.

"Медична книжка була завірена, була печатка "допущено до роботи", все. Без медкнижки ми б не могли її допустити до праці. Я не лікар і не знаю… Коли ми з нею спілкувалися, вона сказала, що не може працювати, що у неї немає сили з усім цим не справляється і написала заяву на звільнення за власним бажанням", — розповідає директор закладу Василь Савчук.

До роботи в школі жінка перебувала у декретній відпустці 6 років.

Жителі села Сопачів йдуть на похорон хлопчиків

Дітей поховали у рідному селі 24 серпня.

Що кажуть у поліції

42-річну матір дітей затримали, і вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Поліцейські встановили, що 23 серпня, близько 11 год 42-річна жителька Вараського району разом із синами шести та семи років пішли до місцевого кар’єру купатися. Невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази", — йдеться в повідомленні поліції.

Із жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася.

24 серпня їй повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства двох малолітніх осіб (за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині п'яний військовослужбовець застрелив двох товаришів. Інцидент трапився у селі Росішки Синельниківського району області, де перебували бійці.

Раніше повідомляється, що а Закарпатті суд виніс вирок дітям, які вбили власну матір. Діти спочатку били жінку ножем, потім душили і намагалися втопити її тіло.