Старшого убила і дивилася як гине молодший: подробиці вбивства матір'ю 2 хлопчиків під Варашем

Жінка навмисно повела дітей до водойми і спочатку вбила старшого сина, а потім — меншого.

У Рівненській області повідомили про підозру 42-річній жительці села Сопачів Вараського району, яка втопила своїх малолітніх синів. Про це проінформувала пресслужба Офісу генпрокурора України.

Матір хлопчиків звинувачують у навмисному вбивстві двох малолітніх осіб (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідство встановило, що 23 серпня 2023 року жінка повела своїх дітей 7 та 6 років до водойми поблизу колишнього кар'єру у Вараському районі і там їх втопила..

Правоохоронці встановили, що жінка занурила старшого сина у воду і утримувала в такому положенні, поки він не перестав чинити опір. Вийшовши на берег, вона взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яної кладки, під якою була значна глибина, й штовхнула його у воду, знаючи, що той не вміє плавати. Вона стояла на тому ж помості і дивилася, як її син тоне.

Правоохоронці затримали жінку, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що вбиті хлопчики — 6-річний Михайло та 7-річний Данило цієї осені мали йти до першого класу Сопачівського ліцею. Їхня мати до грудня минулого року працювала тут вчителькою англійської мови. На запитання односельців: "Нащо ти їх втопила?" відповіла:" Щоб не мучилися на цій землі".

Також повідомлялося, що у Вишневому на Київщині жінка викинула з вікна 5-місячне немовля. Бригада швидкої допомоги госпіталізувала малюка до найближчого закладу, але врятувати його не вдалося.