Голова столичної військово-лікарської комісії підробляв довідки для ухилянтів, — прокуратура

В Офісі генпрокурора зазначили, що загалом у схемі брало участь 9 осіб. Вартість їхніх послуг становила 3-4 тисячі доларів з людини.

Правоохоронці повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Києві, який за гроші підробляв документи для військовозобов'язаних, охочих незаконно виїхати за кордон. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям їх з військового обліку. Потім ці документи слугували підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис. доларів з людини.

Загалом у схемі було задіяно 9 осіб. Частина з них займалася пошуком охочих ухилитися від мобілізації за гроші, а частина — безпосередньо виготовляла пакет необхідних документів. Йдеться про працівників медичних установ столиці та членів військово-лікарських комісій. Саме вони організовували підготовку та видачу клієнтам документів із фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними до служби.

Діяльність злочинної групи правоохоронці викрили під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання від них грошей. У лютому цього року голові військово-лікарської комісії Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення і голови ВЛК Подільського ТЦК і СП у Києві.

Голова ВЛК підробляв документи для ухилянтів Голова ВЛК підробляв документи для ухилянтів Голова ВЛК підробляв документи для ухилянтів

Нагадаємо, 19 серпня в СБУ заявили, що заблокували 7 схем, за допомогою яких військовозобов'язані ухилялися від мобілізації. Правоохоронці встановили понад 10 осіб, серед яких були працівники військово-лікарських комісій та військкоматів. За свої послуги вони вимагали до 9 тисяч доларів.

23 серпня в Нацполіції України розповіли, що на Закарпатті судитимуть організаторів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон, які за 10 тис. доларів з людини забезпечували своїм клієнтам потрібні результати військово-лікарської комісії та зняття з обліку.