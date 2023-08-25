"Ціна питання — 127 мільйонів": Рада звернеться до НАБУ через скандальну закупівлю курток

Міністерство оборони закупило літні куртки для військових, які на митниці виявились "зимовими". У ВР підкреслили, що за закупівлі відповідальний особисто Олексій Резніков.

У Верховній Раді готують звернення до Національного антикорупційного бюро з приводу скандальної закупівлі літніх курток для захисників Міністерством оборони. Про це 25 серпня повідомила у соцмережах голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики та народна депутатка від партії "Слуга народу" Анастасія Радіна.

"Готую звернення до НАБУ: необхідно з'ясувати, хто ж крім уже звільненого пана Хмельницького ухвалив рішення укласти контакт саме із цією фірмою (нагадаю, МО обрало цю фірму без відкритої закупівлі) і хто ще брав участь у цій схемі", — написала вона.

Варто зазначити, що йдеться про Богдана Хмельницького — колишнього керівника департаменту державних закупівель Міноборони України.

Нардепка наголосила, що обіцянка міністра Олексія Резнікова щодо запуску незалежної агенції тилових закупівель досі не була виконана.

"Міністр розповідає, що за зміни й запуск агенції відповідає Арсен Жумаділов — якого він же досі не призначив на посаду. Закупівлі на наступний осінній сезон знову проводить саме Міноборони та ціна питання лише курток — щонайменше 127 мільйонів гривень. Мораль проста — відповідальність усе ще несе особисто пан Резніков", — заявила Радіна.

Вона підкреслила, що проведення закупівель через ресурс Prozorro не рятує від схем. Очільниця комітету ВР пояснила, що корупція зароджується ще на етапі формування умов та завдань тендерів, в яких згодом виграють "потрібні компанії". Натомість виробники залишаються "за бортом", тобто фактично участі у торгах і не беруть.

"Потрібні системні зміни закупівель, які реально може здійснити тільки незалежна агенція. У Міністерстві оборони у цьому, вочевидь, не зацікавлені", — зазначила депутатка.

Публікація Анастасії Радіної від 25 серпня Фото: Скриншот

Міноборони закупило куртки для військовослужбовців за вищою втричі ціною: що вже відомо

Нагадаємо, 23 серпня нардеп Ярослав Железняк розповів, що Міністерство оборони закупило у Туреччині куртки та штани для військових. Однак дорогою до України речі подорожчали у три рази. Більш того, літні куртки завезли під виглядом зимових. Усі партії були завезені у грудні 2022 року.

Порівняльна таблиця, опублікована Ярославом Железняком Фото: Telegram/Ярослав Железняк

За даними видання "Українська правда", до лютого 2022 року співвласником турецької компанії "Вектор Авіа" був родич народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая — 26-річний Олександр Касай. На запити журналістів Олександр не відповів.