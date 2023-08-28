Співробітника СБУ знайшли мертвим на роботі: у відомстві назвали ім'я загиблого (фото)

Чоловіка знайшли у його робочому кабінеті, поруч виявили табельний пістолет Макарова і передсмертну записку, пишуть журналісти. У записці — рапорт на ім'я начальника СБУ Малюка.

У СБУ підтвердили смерть співробітника служби Дмитра Бакаєва. Обставини загибелі розслідують у Національній поліції. Про це повідомили на порталі "Громадське".

Пресслужба СБУ підтвердила смерть співробітника — про подію кількома годинами раніше повідомили у виданні "Страна". У відомстві висловили співчуття родині й запевнили, що будуть сприяти розслідуванню, яке вестиме Нацполіція у рамках кримінального провадження. "Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", — ідеться у коментарі, отриманим "Громадським".

Інші деталі події, окрім імені, відомство не оприлюднило.

Між тим видання додало деталі, які офіційно поки не підтверджувалися. Зокрема, повідомили, що 25 серпня службовця СБУ знайшли мертвим у власному робочому кабінеті. Вірогідна причина смерті — постріл у голову з табельної зброї — з пістолета Макарова. Також називають його посаду та звання — заступник начальника управління спецзв'язку, полковник.

Поруч з загиблим знайшли записку, написану, можливо, Бакаєвим перед смертю. У записці вказано, що він застрелився через тиск керівника, який принижував його честь і гідність.

Чоловік написав рапорт на ім'я голови СБУ Василя Малюка. Зокрема, написав: "В моїй смерті прошу винити *** за його особисте передвзяте ставлення до мене, невідповідне статусу керівника, приниження моєї честі та гідності, постійні причіпки до роботи, яку виконую".

Нагадуємо, у СБУ розповіли про те, якими дронами атакують позиції ЗС РФ. Зокрема, вказали, що безпілотники створюють з найнесподіваніших матеріалів, наприклад, з паперу або гуми.

Голова відомства Василь Малюк раніше повідомив деталі спецоперації з підриву Кримського мосту восени 2022 року. При цьому зазначив, що значну кількість росіян українські силовики використали "в темну".