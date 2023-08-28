Новий навчальний рік: названо п'ять змін для українських школярів

Повідомляється, що навчальний рік триватиме до 28 червня 2024 року. Діти вивчатимуть новий предмет "Захист України". Школи зможуть визначати формат навчання самостійно.

У 2023-му році освітній процес в Україні буде краще адаптований до умов війни Росії проти України. Так, є п'ять основних нововведень, з якими зіткнуться українські школярі вже з 1 вересня, пише ZN.UA.

Тривалий навчальний рік

Кабінет Міністрів уже затвердив постанову про початок навчального року. Так, він розпочнеться 1 вересня і триватиме до 28 червня 2024 року. Як говорив очільник уряду Денис Шмигаль, місцева влада має забезпечити організацію початку навчального року залежно від ситуації в кожному населеному пункті.

Новий формат навчання для дітей за кордоном

Видання пише, що з 1 вересня в Україні почне діяти нова форма навчання в дистанційних школах. Так, усі учні за кордоном вивчатимуть український компонент шкільної програми. Це займе приблизно від 6 до 8 годин на тиждень.

З'явиться предмет "Захист України"

Повідомляється, що в рамках цього предмета діти здобуватимуть знання та навички, які необхідні в теперішніх умовах. Буде збільшено кількість практичних занять. Вчителів також навчатимуть міжнародні та громадські організації. Наприклад, роботи з FPV дронами.

Школи зможуть визначати формат навчання самостійно

У матеріалі йдеться, що в кожному регіоні влада сама визначатиме рівень небезпеки. Від цього залежатиме формат навчання школярів. Крім того, спеціальна комісія перевірятиме школи на наявність бомбосховищ та їхню придатність для вміщення всіх учасників освітнього процесу. За відсутності таких сховищ розглядатимуться різні варіанти їх створення або облаштування в інших будівлях біля школи.

Телефони заборонять

Львівська міська рада, як повідомляється, ухвалила рішення з 1 вересня почати ініціювати заборону для учнів використовувати мобільні телефони в школах. Це потрібно для того, щоб діти не відволікалися від навчального процесу. Кожна школа зможе розробити свій формат, як реалізувати цей принцип.

Нагадаємо, що 18 серпня в МОН розповіли, чи підуть діти до школи 1 вересня. Міністерство рекомендує проводити освітній процес у початковій школі в очному режимі. Під час повітряної тривоги навчання призупинятиметься, а школярі прямуватимуть до укриттів.