У Румунії автобус із 45 українцями потрапив у ДТП: серед постраждалих є діти (фото, відео)

За даними журналістів, водій збився з пантелику через GPS, поїхав не в той бік і врізався в обмежувач висоти під час проїзду під мостом.

У понеділок, 28 серпня, в румунському місті Неводарі, розташованому в регіоні Констанца, автобус із громадянами України потрапив у масштабну ДТП. Про це пише видання Replica Online.ro.

Повідомляється, що автобус віз 45 українських пасажирів із Констанци до Одеси, проте водій поїхав не в той бік, унаслідок чого сталася аварія. Транспортний засіб в'їхав в обмежувач висоти під час проїзду під мостом.

Жінка-перекладачка, яка допомагала вести діалог між постраждалими та правоохоронцями, сказала журналістам, що водій збився з пантелику через GPS і не помітив вчасно перешкоду.

На місце події прибули машини швидкої допомоги, пожежна машина та евакуатор.

Унаслідок події постраждали 15 осіб, 8 із них було госпіталізовано. Також відомо, що серед постраждалих є двоє неповнолітніх. За даними видання, вцілілі пасажири продовжили шлях в Україну.

Нагадаємо, 28 серпня в Києві, поблизу станції метро "Академмістечко", сталася велика ДТП. На перехресті зіткнулися чотири недешевих автомобілі загальною вартістю понад 200 000 доларів. За кермом одного з автомобілів була помічена блогерка Даша Квіткова.

Раніше, 22 серпня, у Вінницькій області сталася ДТП, унаслідок якої загинуло 12 осіб. Завантажена колодами фура буквально підім'яла під себе легковий автомобіль.

Ми також писали 9 липня про те, що в польському місті Тітусін сталася смертельна ДТП. Автобус, що перевозив українців, в'їхав у фуру. Авто VW Crafter врізалося в припаркований на узбіччі тягач, унаслідок чого людина загинула на місці і ще двоє постраждали.